لبنان

كنعان من احتفال التيار: "راجع نائب بقوة المتنيين والعونيين وسننتصر في 15 ايار"

Lebanon 24
09-04-2022 | 09:03
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أكد النائب ابراهيم كنعان على هامش احتفال التيار الوطني الحر في "الفوروم دو بيروت" أنه "اعتادنا منذ العام 2005 على خوض المعارك بقوة شعبنا وايماننا بقضيتنا وايمان شعبنا بنا، ولم نخف ولم نتأثر يوماً بالضغوطات والحملات المشبوهة. واليوم نخوض التجربة نفسها بتحديات كبيرة وبنفس الايمان والعزيمة، واتكالنا على الله والمتنيين".

وختم كنعان بالقول: "راجع نائب بقوة المتنيين والعونيين وسننتصر في 15 ايار".
 
 
 
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