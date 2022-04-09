المرتضى عن عملية جنين: موعد النصر قريب

غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "توتير" قائلا: "العنفوان الفلسطيني يدحر الاحتلال على أبواب مخيم جنين. جنود خائفون من الأطفال، نظام أمني عاجز عن استباق أفعال المقاومة، دبابات تهزمها إرادة التحرير، مستوطنون يتملكهم الرعب من هبوب نسمة فلسطينية، بعد هذا يحق لنا أن نقول: موعد النصر قريب".