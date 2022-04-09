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لبنان
ترحيب أميركي باتفاقية صندوق النقد الدولي والحكومة: ستوفر للبنان الموارد التي يحتاجها بشدة لمعالجة الأزمة المالية
Lebanon 24
09-04-2022
|
09:31
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رحب كل من السناتور الأميركي بوب مينيندز (ديمقراطي من نيوجيرسي) وكبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي جيم ريش (من ولاية ايداهو)، وانضم إليهما النائبان غريغوري ميكس (ديمقراطي من نيويورك) ومايكل ماكول (جمهوري من تكساس) وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالاتفاقية الأخيرة على مستوى الخبراء التي وقعت ما بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية والتي تهدف إلى تزويد لبنان بالمساعدة التي تشتد إليها الحاجة حالياً في خضم الأزمة المالية التي يتخبط بها لبنان.
واصدروا بيانا جاء فيه: "نرحب بالاتفاقية على مستوى الخبراء التي جرت ما بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية. إذا تم تنفيذ هذه الإتفاقية، فإنها ستوفر للبنان الموارد التي يحتاجها بشدة لمعالجة الأزمة المالية في البلاد، وفي المقابل تأمين إصلاحات لا تقل أهمية تهدف إلى إعادة الاقتصاد اللبناني إلى مكانة سليمة ومستدامة. نحث الحكومة اللبنانية بشدة على سرعة اتخاذ الخطوات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تمرير وتنفيذ إصلاحات تشريعية مهمة، من أجل تأمين استمرارية هذا الاتفاق بشكل كامل ومساعدة الشعب اللبناني".
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