إشكال وإطلاق نار في البداوي... ما هي النتيجة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إشكال فرديفي منطقة البداوي حيث أقدم المدعو "ع. م " على إطلاق النار على المدعو "و .ج" وأصابه بقدمه.

وجرى نقل المصاب للمستشفى الإسلامي بطرابلس للعلاج.