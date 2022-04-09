لبنان

إشكال وإطلاق نار في البداوي... ما هي النتيجة؟

Lebanon 24
09-04-2022 | 09:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إشكال فرديفي منطقة البداوي حيث أقدم المدعو "ع. م " على إطلاق النار على المدعو "و .ج" وأصابه بقدمه.
 
وجرى نقل المصاب للمستشفى الإسلامي بطرابلس للعلاج.
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