لبنان

روجا شيكات مصرفية مزوّرة بطريقة احتيالية في بيروت وضواحيها... هل تعرفونهما؟

Lebanon 24
09-04-2022 | 10:13
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صدر عن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المطلوبَيْن:

ع. ت. (مواليد عام 1974، لبناني)
ع. م. (مواليد عام 1974، لبناني)
لإقدامهما على ترويج شيكات مصرفية مزوّرة بطريقة احتيالية لعدد من الأشخاص في مدينة بيروت وضواحيها.
 


لذلك، تحذّر المديرية العامة المواطنين من الوقوع ضحية عمليات احتيالية مماثلة، وتطلب من الذين لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكان تواجدهما، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين:810170-01 أو810171-01، للإدلاء بما لديهم، علماً بأن كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان وفقاً للقانون.
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