لبنان

توضيح من نادي قضاة لبنان بشأن الانتخابات.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
09-04-2022 | 11:26
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صدر عن نادي قضاة لبنان بيان توضيحي جاء فيه:

"إن نادي قضاة لبنان، وفي ضوء ما تناقلته بعض وسائل الإعلام في اليومين الأخيرين، يوضح ما يلي:

- أولاً: أنه لم يتخد أي موقف من مسألة مشاركة القضاة في لجان القيد الإنتخابية، وهو حريصٌ كلّ الحرص على تمكين المواطنين من ممارسة حقهم المقدس بالإنتخاب في الموعد المحدد له.

- ثانياً: إن الخبر الذي ورد في بعض الوسائل الإعلامية، وفي نشرة تلفزيون الجديد المسائية بالأمس، عن إحالة القاضي فيصل مكي إلى المجلس التأديبي على خلفية ظهوره الإعلامي، هو خبرٌ عارٍ من الصحة،
وفي هذا السياق، يتمنى النادي على القيّمين توخي الدقة في نقل الأخبار التي تتناوله والتحقّق من مصادرها قبل نشرها".
 
 
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