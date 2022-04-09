مأساة في طرابلس.. ابن الـ3 سنوات يخسر حياته فجأة!

‎تعرض الطفل "ع.ه" البالغ من العمر 3 سنوات لحادث صدم من قبل سيارة رباعية على طريق الميناء بالقرب من مستشفى المنلا في طرابلس.



‎وعلى الفور، جرى نقل الطفل بحالة حرجة الى المستشفى للعلاج، لكن ما لبث ان فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.