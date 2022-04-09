17
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ماذا يحدث في أجواء جبيل؟
Lebanon 24
09-04-2022
|
11:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي يُحلق على علو منخفض جداً فوق مدينة جبيل.
مواضيع ذات صلة
فنانة لبنانية تنجو من حادث سير مميت على اوتوستراد جبيل وقلبها توقف لثوانٍ.. ماذا حصل معها؟ (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تنجو من حادث سير مميت على اوتوستراد جبيل وقلبها توقف لثوانٍ.. ماذا حصل معها؟ (فيديو)
10/04/2022 00:58:25
10/04/2022 00:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي عرض الاوضاع مع بويز واستقبل منتدى جبيل للحوار ووفدًا من لبنانيي استراليًا
Lebanon 24
الراعي عرض الاوضاع مع بويز واستقبل منتدى جبيل للحوار ووفدًا من لبنانيي استراليًا
10/04/2022 00:58:25
10/04/2022 00:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير عام الزراعة يطلق "اليوم الوطني للنبيذ اللبناني" من مدينة جبيل
Lebanon 24
مدير عام الزراعة يطلق "اليوم الوطني للنبيذ اللبناني" من مدينة جبيل
10/04/2022 00:58:25
10/04/2022 00:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كبير المراقبين في الإتحاد الأوروبي يواصل جولته في لبنان.. من التقى مؤخراً؟
Lebanon 24
كبير المراقبين في الإتحاد الأوروبي يواصل جولته في لبنان.. من التقى مؤخراً؟
10/04/2022 00:58:25
10/04/2022 00:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
جبيل
تابع
الأكثر قراءة
مقدّم البرامج اللبناني الشهير يستعرض سيارته "المازيراتي" الفارهة... شاهدوا الصور!
Lebanon 24
مقدّم البرامج اللبناني الشهير يستعرض سيارته "المازيراتي" الفارهة... شاهدوا الصور!
03:07 | 2022-04-09
09/04/2022 03:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثل فادي شربل حديث المواقع.. ظهر وهو يقود سيارته الفارهة المكشوفة (صور)
Lebanon 24
الممثل فادي شربل حديث المواقع.. ظهر وهو يقود سيارته الفارهة المكشوفة (صور)
23:00 | 2022-04-08
08/04/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنشر صورا من داخل حوض السباحة في دبي.. والجمهور يُهاجمها: "الدنيا رمضان" (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنشر صورا من داخل حوض السباحة في دبي.. والجمهور يُهاجمها: "الدنيا رمضان" (صور)
23:00 | 2022-04-08
08/04/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هبة طوّجي بـ"شورت" قصير على البحر... والجمهور يُعلّق: "تغيّرتي" (فيديو)
Lebanon 24
هبة طوّجي بـ"شورت" قصير على البحر... والجمهور يُعلّق: "تغيّرتي" (فيديو)
02:00 | 2022-04-09
09/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه كواليس لقاء نصرالله مع باسيل وفرنجية
Lebanon 24
هذه كواليس لقاء نصرالله مع باسيل وفرنجية
05:27 | 2022-04-09
09/04/2022 05:27:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2022-04-09
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:48 | 2022-04-09
هلعٌ وخوف في منطقة عكاريّة.. ما السبب؟
16:26 | 2022-04-09
قبل سرقة دراجته النارية.. شابٌ يتعرض للطعن بالسكين في التبانة
15:50 | 2022-04-09
ميقاتي يتلقى اتصالاً من السفير السعودي.. ماذا في مضمونه؟
15:06 | 2022-04-09
كانوا يروجون المخدرات.. وهذا ما حصل معهم في صحراء الشويفات
14:25 | 2022-04-09
في طرابلس.. رجلٌ يطلق النار على شقيق زوجته!
فيديو
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
10:52 | 2022-04-09
10/04/2022 00:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
10/04/2022 00:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
10/04/2022 00:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact