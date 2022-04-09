لبنان

ماذا يحدث في أجواء جبيل؟

Lebanon 24
09-04-2022 | 11:56
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي يُحلق على علو منخفض جداً فوق مدينة جبيل.
 
 
 
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