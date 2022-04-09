جديد أرقام "كورونا" في لبنان.. هكذا جاءت اليوم

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل "189 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1094503 ، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة".