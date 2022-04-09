لبنان

قصفٌ في موعد الإفطار.. اسرائيل تضربُ سوريا من سماء لبنان!

Lebanon 24
09-04-2022 | 12:50
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ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية تصدت لغارات إسرائيلية استهدفت منطقة مصياف في حماة بوسط البلاد، وذلك قرابة الساعة 6.45 مساء اليوم".

ونقلت عن مصدر عسكري قوله إنّ "الغارات الإسرائيلية جاءت من اتجاه شمال لبنان، واستهدفت بعض النقاط في المنطقة الوسطى"، مؤكداً أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها".

في السياق نفسه، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع انفجارات في مدينة مصياف الواقعة بريف حماة الغربي نتيجة ما وصفه بأنه "قصف إسرائيلي".
 
 

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