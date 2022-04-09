لبنان

فرنجية يكشف تفاصيل لقائه مع باسيل برعاية نصرالله.. ماذا قال؟

Lebanon 24
09-04-2022 | 14:10
A-
A+
Doc-P-940602-637851356315056325.jpg
Doc-P-940602-637851356315056325.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه، على هامش اللقاء مع مجموعة من اساتذة المرده في القطاع التعليمي الخاص في بنشعي، أن اللقاء مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "جاء في سياقه الطبيعي وبمعزل عن اي تحالف انتخابي كما بات واضحا وأردناه علنيا، لاننا نعتمد معكم الشفافية والوضوح".

واضاف: "كان هناك حديث عن فتح صفحة جديدة وامكانية استتباع اللقاء بجلسات تنسيقية".

وردا على سؤال، أوضح فرنجيه ان "اللقاء جرى بدعوة من السيد حسن نصرالله، الذي هو ضمانة لأي لقاء، وكنا لنلبي أيضا لو وجهت الينا الدعوة من غبطة البطريرك أو من رئيس الجمهورية".

وختم: "لا بديل للحوار ولتوحيد الجهود في مرحلة دقيقة وحساسة دولياً واقليمياً وداخلياً".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2022-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2022-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-04-09
16:48 | 2022-04-09
16:26 | 2022-04-09
15:50 | 2022-04-09
15:06 | 2022-04-09
14:25 | 2022-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website