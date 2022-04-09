فرنجية يكشف تفاصيل لقائه مع باسيل برعاية نصرالله.. ماذا قال؟

أكد رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه، على هامش اللقاء مع مجموعة من اساتذة المرده في القطاع التعليمي الخاص في بنشعي، أن اللقاء مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "جاء في سياقه الطبيعي وبمعزل عن اي تحالف انتخابي كما بات واضحا وأردناه علنيا، لاننا نعتمد معكم الشفافية والوضوح".واضاف: "كان هناك حديث عن فتح صفحة جديدة وامكانية استتباع اللقاء بجلسات تنسيقية".وردا على سؤال، أوضح فرنجيه ان "اللقاء جرى بدعوة من السيد حسن نصرالله، الذي هو ضمانة لأي لقاء، وكنا لنلبي أيضا لو وجهت الينا الدعوة من غبطة البطريرك أو من رئيس الجمهورية".وختم: "لا بديل للحوار ولتوحيد الجهود في مرحلة دقيقة وحساسة دولياً واقليمياً وداخلياً".