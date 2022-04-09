في ذكرى وفاته الاولى.. وسام الاستحقاق الفضي للراحل الياس الرحباني

سلم عضو تكتل لبنان القوي ، ممثلا فخامة رئيس الجمهورية في القداس المَهيب الذي تم احياؤه اليوم للفنان الكبير الياس الرحباني، عائلة الراحل وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف ليضاف الى وسام الأرز الوطني الذي كان منحه اياه في العام 2017 تقديراً لعطاآته الوطنية والعالمية في المجال الفني.واكد بوصعب في كلمته ان الراحل الكبير الرحباني رفع إسم لبنان عالياً في معظم المحافل الدولية مقدّما الكثير من ذاته بمساندة عائلته الكريمة وعائلة الرحباني المستمرة بتقديم العطاآت والنجاحات.وقال : بإسم فخامة رئيس الجمهورية وبإسم عائلتي التي له فضل عليها و محبة في قلوبها، أتقدم من عائلته الصغيرة كما من عائلته الكبرى في لبنان والعالم، بأحر التعازي القلبية.