كبير المراقبين في الإتحاد الأوروبي يواصل جولته في لبنان.. من التقى مؤخراً؟

التقى كبير المراقبين في الإتحاد الأوروبي السيد جورج هولفيني، في اليوم الثالث من زيارته لبنان، السلطات والأحزاب اللبنانية، فضلاً عن رجال الدين وممثلي المجتمع المدني.كما واصل السيد هولفيني زيارته بيروت واجتمع بممثلي حزب "الكتائب اللبنانية" في مقرهم في الصيفي: الوزير السابق آلان حكيم والأعضاء ميشال أبو عبد الله واسبراس رزق، وتمت مناقشة الإنتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها في 15 أيار.ثم اجتمع كبير المراقبين بمحافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان للتشديد على "أهمية بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان".كذلك، ناقش هولفيني مع الأمين العام للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الإنتخابات "لادي" روني الأسعد تفاصيل الإستعدادات لإنتخابات 15 أيار النيابية اللبنانية.