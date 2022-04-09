لبنان

كانوا يروجون المخدرات.. وهذا ما حصل معهم في صحراء الشويفات

Lebanon 24
09-04-2022 | 15:06
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 9 / 4 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة صحراء الشويفات المواطنين (ع.ع)، (ح.ن)، (ح.ب) و(ب.ك) لترويجهم المخدرات، وإقدام الأول بتاريخ 24 / 7 / 2016على إطلاق النار بإتجاه احد المواطنين ما أدى إلى وفاته. وضبط بحوزتهم كمية من المخدرات (باز كوكايين- كوكايين- حشيشة الكيف) اضافة الى مبلغ مالي ودراجة نارية واجهزة خلوية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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