كانوا يروجون المخدرات.. وهذا ما حصل معهم في صحراء الشويفات

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 9 / 4 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة صحراء الشويفات المواطنين (ع.ع)، (ح.ن)، (ح.ب) و(ب.ك) لترويجهم المخدرات، وإقدام الأول بتاريخ 24 / 7 / 2016على إطلاق النار بإتجاه احد المواطنين ما أدى إلى وفاته. وضبط بحوزتهم كمية من المخدرات (باز كوكايين- كوكايين- حشيشة الكيف) اضافة الى مبلغ مالي ودراجة نارية واجهزة خلوية.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.