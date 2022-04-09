لبنان

قبل سرقة دراجته النارية.. شابٌ يتعرض للطعن بالسكين في التبانة

Lebanon 24
09-04-2022 | 16:26
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تعرّض أحد الشبان، مساء اليوم، لعملية سلب دراجته النارية قرب جسر الملولة في التبانة.
ووفقاً لمندوب "لبنان24" في الشمال، فإن الشاب صاحب الدراجة تعرّض للطعن من قبل شابين عملا على اعتراض طريقه، ومن ثمّ سلبه المركبة التي كان يقودها.
 
 
 

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