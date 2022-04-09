ورشة عمل حكومية- نيابية لاقرار مشاريع اصلاحية أساسية وبري يعتزم الدعوة الى جلسة عامة بين 19 و22 نيسان

عُلم ان توافقا حصل بين رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي ومجلس النواب نبيه بري على ورشة حكومية نيابية في الاسابيع القليلة التي تسبق الاستحقاق الانتخابي لاقرار بعض القوانين التي تندرج في اطار الخطة الاصلاحية المالية والاقتصادية المتفق على اطارها مع صندوق النقد الدولي ، على ان يبدأ مجلس الوزراء اعتباراً من جلسته الاسبوع المقبل مناقشة بعض مشاريع القوانين في هذا الصدد، والتي ستتابع في جلسات لاحقة.

واشارت المصادر الى انه سيجري التركيز على مشاريع القوانين الاساسية لحظة التعافي الاقتصادي والمالي، سعيا لاقرار ما يمكن اقراره قبل الاستحقاق الانتخابي ومرحلة دخول الحكومة في تصريف الاعمال.

وحرصت ايضا على القول انه من الصعب تحديد فترة او مواعيد محددة لتحقيق او اقرار كل هذه القوانين، مشيرة الى ان الحكومة بدأت هذا العمل منذ فترة غير قصيرة واستطاعت اقرار موازنة العام 2022 التي تدرسها حاليا لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي، كما احالت منذ ايام مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تأمل ان يقره المجلس في أقرب وقت، وهذا القانون أحد الشروط التي طرحها صندوق النقد.

وعلمت «الديار» في هذا المجال ان الرئيس بري الذي احال مشروع القانون الى اللجان المشتركة لدرسه، يعتزم الدعوة الى عقد جلسة تشريعية عامة في النصف الثاني من هذا الشهر بين 19 و22 نيسان، لمناقشة واقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين ومن بينها قانون الكابيتال كونترول.

وتقول مصادر نيابية ان الاجواء تؤشر الى ان اللجان النيابية المشتركة المتوقع ان تبدأ درس هذا القانون الاسبوع المقبل ستجري تعديلات اضافية عليه، لا سيما ما يتعلق بتحسين ضمانات تأمين الودائع واعادتها للمودعين.

وتشير الى ان نواب الثنائي امل وحزب الله الذي تحفظ وزراؤه عن بعض بنود مشروع القانون في مجلس الوزراء، سيركزون على اجراء بعض التعديلات التي تصبّ في اطار تأمين حقوق المودعين وتحسين شروط السحوبات.

ونقلت مصادر مطلعة لـ «الديار» ارتياح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد انجاز وتوقيع الاتفاق المبدئي مع الصندوق، مشيرة الى انه سعى بقوة الى تحقيق هذا الأمر بعد جولة وفد الصندوق الاخيرة بالتفاهم مع الرئيسين عون وبري.

واضافت ان رئيس الحكومة يبدي ارتياحه هذا، مشددا على وفائه وحكومته بتحقيق أمرين اساسيين التزم بهما وهما: اجراء الانتخابات في موعدها، والاتفاق مع صندوق النقد على الاصلاحات المالية والاقتصادية التي من شأنها ان تخرج لبنان من الهوّة التي يتخبط فيها.