لبنان

استنفار انتخابي بكثافة اعلان اللوائح واطلاق المواقف

Lebanon 24
09-04-2022 | 23:22
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قبل نحو 35 يوماً من موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، اشتعل المشهد الانتخابي للمرة الأولى بكثافة إعلان اللوائح وإطلاق الخطب والمواقف التي اتّسمت بحرارة سياسية عالية في مؤشر الى شمولية الاستنفارات الانتخابية وبلوغها الذروة لدى جميع القوى السياسية والحزبية والجماعات المدنية والمستقلين المنخرطين في السباق الانتخابي، وفق ما جاء في افتتاحية" النهار".
اضافت" لم يكن ادل من المرحلة المتقدمة التي بلغتها هذه الاستنفارات الانتخابية من التدخل المباشر للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في جمعه حليفَيه الخصمَين اللدودَين سليمان فرنجية وحبران باسيل والكشف عن هذا اللقاء من جانب "حزب الله" فقط وليس من جانبَي "المردة" و"التيار الوطني الحر"، الأمر الذي عكس دلالة الانخراط القوي للحزب في لملمة حلفائه وجبهة 8 آذار في ترتيب الجبهة الانتخابية بكل محاورها وتفاصيلها ولوائحها وترتيباتها.
أما المؤشر الثاني على تصاعد احتدام المبارزات الانتخابية، فبرز في المواقف الكثيفة التي أُطلقت في الساعات الأخيرة عبر مجموعة مهرجانات واحتفالات بإعلان اللوائح والتحالفات أظهرت قدراً عالياً من الحماوة السياسية، لا سيما على مستوى المواجهات المسيحية – المسيحية، إذ إنّ خطاب رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وبعض الردود عليه دلّلت على مستويات التحدي العالية السقوف التي بدأت تطبع المعارك الانتخابية.
ومن المقرر أن يتحدّث نصر الله، مساء الإثنين المقبل، في كلمة متلفزة حول آخر التطورات السياسية.
وكتبت" الديار": دخلت البلاد في مرحلة العدّ العكسي لموعد الانتخابات النيابية التي يحرص الأفرقاء المتنافسون على اعتبارها محطة مفصلية للمرحلة المقبلة، لكن الوقائع والمعطيات لا تؤشر الى تغيير جوهري في التوازنات تحت قبة البرلمان الجديد في ظل هذه المعمعة من السباق بين اللوائح المتنافسة على مساحة الوطن والتي تتقاسمها القوى السياسية والحزبية وجماعات متفرقة من التيارات المنضوية تحت عنوان قوى ثورة 17 تشرين.
وقد حرصت مصادر الرئيس ميقاتي على التأكيد أمس لـ «الديار» ان «الانتخابات حاصلة في موعدها ولا شيء سيعيقها. فالاعتمادات مؤمنة للانتخابات للمقيمين والمغتربين، وان ما يحكى ويشاع هو مجرد تسريبات في غير محلها وهي غير صحيحة، خصوصا ان كل الترتيبات اللوجستية والادارية تجري في سياقها لتكون ناجزة قبل موعد الانتخابات».

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