لبنان

الأنظار نحو هذا المطران

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-04-2022 | 01:15
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مع تأكيد موعد الزيارة الرسمية التي سيقوم بها قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس للبنان في حزيران المقبل، بدأت الإستعدادات لإقامة إستقبال تاريخي له كما حصل في خلال زيارتي البابوين يوحنا بولس الثاني وبنديكتوس السادس عشر، وما تميزت به تلك الزيارتان من تنظيم لافت كان محط إعجاب وتقدير من قبل الدوائر البرتوكولية في الفاتيكان

وعلم "لبنان٢٤ " أنه سيصار إلى الإستفادة من خبرة راعي ابرشية مار مارون في كندا المطران بول - مروان تابت، وذلك نظرا إلى الدور التنسيقي الذي قام به في التحضير لزيارة البابا بنديكتوس، بين الفاتيكان عبر السفارة البابوية في لبنان وبكركي ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك ومديريتي المراسم والبروتوكول في رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية

ومن بين المعلومات أيضا أنه سيتم الإستعانة بقائمة التدقيق التي كان وضعها المطران تابت في زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر

وفي إعتقاد بعض المسؤولين في قصر بعبدا أن الإستعانة بقائمة المطران تابت ستسهّل كثيرًا العمل الذي ستتولى التحضير له اللجنة المشتركة التي ستشكل لاحقًا من ممثلين لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك والقصر الجمهوري، بالتنسيق مع أركان السفارة البابوية في حريصا وبعثة بابوية ستزور لبنان قريبًا.  

المصدر: لبنان 24

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