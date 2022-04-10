لبنان

المغتربون إلى لبنان بكثرة في هذا الموعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-04-2022 | 01:30
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يخطّط الكثير من المغتربين اللبنانيين لتمضية عطلهم السنوية في لبنان هذا الصيف، مستفيدين من إستحقاقين، الأول أن هذه العطلة تأتي بعد الإنتخابات النيابية، والثاني تزامن وجودهم مع الزيارة التاريخية التي سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس للبنان منتصف حزيران المقبل

ويعتقد الذين يتعاطون الشأن العام أن الموسم السياحي هذه الصيفية سيكون واعدًا على كل المستويات، وبالأخصّ على المستوى الإقتصادي – السياحي، إذ أنه من المتوقع أن يبلغ عدد الذين سيزورون لبنان في هذه الفترة الزمنية عشرات الآلاف، ما سينعكس إيجابًا على الحركة السياحية وعلى إعادة تحريك الدورة الإقتصادية في البلد.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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