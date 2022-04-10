21
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اللبنانيون في الامارات يحتفلون بالشعانين حضوريا وبكثافة
Lebanon 24
10-04-2022
|
02:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيت الكنيسة الكاثوليكية في الإمارات عيد الشعانين الذي تميز هذا العام بعودة الجمهور حضوريا وبكثافة إلى الكنائس، بعدما تراجع في العامين الفائتين بسبب جائحة كورونا.
ففي كنيسة القديس فرنسيس في دبي، ترأس الذبيحة الالهية الأب طانيوس جعجع الكبوشي وعاونه الخوري إدوار شالوحي.
ونوه الاب جعجع بعودة المؤمنين حضوريا إلى الكنائس يتقدمهم الأطفال، ودعا إلى المزيد من الصلاة في الأسبوع الأخير من الصوم، وقال: "أنتم مدعوون ألا تبقوا على أبواب أورشليم، بل أن تدخلوا مع المسيح، ملك السلام إلى المدينة، لتحتفلوا معه بمائدته الخلاصية".
وفي ختام القداس، طاف الاب جعجع مع جمهور المؤمنين داخل الكنيسة، حاملين الشموع وأغصان الزيتون وسعف النخيل، هاتفين هوشعنا لملك السلام.
وعمت القداديس أيضا كل الكنائس في دبي وأبو ظبي والإمارات الشمالية، وبسبب كثافة الحضور، تم الاحتفال بأكثر من قداس في اليوم الواحد.
تابع
الأكثر قراءة
فرنجية يكشف تفاصيل لقائه مع باسيل برعاية نصرالله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
فرنجية يكشف تفاصيل لقائه مع باسيل برعاية نصرالله.. ماذا قال؟
14:10 | 2022-04-09
09/04/2022 02:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ في موعد الإفطار.. اسرائيل تضربُ سوريا من سماء لبنان!
Lebanon 24
قصفٌ في موعد الإفطار.. اسرائيل تضربُ سوريا من سماء لبنان!
12:50 | 2022-04-09
09/04/2022 12:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توفّر عليكم الأموال.. سلعة بـ"الدولار" مطلوبة بقوّة في لبنان!
Lebanon 24
توفّر عليكم الأموال.. سلعة بـ"الدولار" مطلوبة بقوّة في لبنان!
13:19 | 2022-04-09
09/04/2022 01:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" داخل سوبر ماركت في طرابلس.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
"ولعت" داخل سوبر ماركت في طرابلس.. ماذا جرى؟
11:17 | 2022-04-09
09/04/2022 11:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
02:00 | 2022-04-10
10/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:30 | 2022-04-10
ما تعثر في بعبدا وبكركي.. تيسّر في الضاحية!
07:02 | 2022-04-10
وزير خارجية الكويت اتصل بميقاتي: دول الخليج تتطلع إلى استقرار لبنان
06:00 | 2022-04-10
هل تجري الامتحانات الرسمية هذا العام؟
05:00 | 2022-04-10
وداعاً للتغيير... قوى "17 تشرين" تُثبت مجدّداً أنّها في خدمة الاحزاب
07:35 | 2022-04-10
هل ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء؟
07:00 | 2022-04-10
حكاية مدفع رمضان.. تعرفوا على أول مدينة عربية استخدمته
فيديو
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
10:52 | 2022-04-09
10/04/2022 14:46:31
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
10/04/2022 14:46:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
10/04/2022 14:46:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact