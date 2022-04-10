طقس متقلب يسيطر.. الأمطار عائدة؟

يسيطر طقس ربيعي معتدل الحرارة على لبنان، مع انحسار الغبار في الجو وانخفاض بدرجات الحرارة.

ويتقلب الطقس قليلاً يومي الاثنين والثلاثاء مع احتمال تساقط بعض الامطار المحلية وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة يوم الثلاثاء.

وفي هذا السياق، أفادت صفحة Lebanon Weather Forecast ان طقس اليوم الأحد سيكون مُشمس جزئيّاً مع تواجد سحب مُرتفعة في الأجواء وبعض السحب الضبابيّة الخفيفة على الجبال الغربيّة المتوسّطة، درجات الحرارة أقصاها بحدود 23 ساحِلاً وبِقاعاً و20 على جبال الـ 1000م، مشيرة إلى ان لا مُنخفضات جويّة قطبيّة مُتوقعة الأسبوع المُقبل بل إحتمال لبعض الأمطار الربيعيّة الإعتياديّة وثلوج على القمم فوق 2300-2400م بين بعد ظهر يوم الإثنين وبعد ظهر يوم الثلاثاء.

أما درجات الحرارة فتنخفض بالإجمال مُقارنةً مع هذا الأسبوع، لِتعود وترتفع نهاية الأسبوع المُقبل.

طقس يوم الاحد: مستقر ومعتدل غائم جزئياً بسحب عالية. الحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٣ درجة ساحلا وبين ٨ و ٢١ بقاعاً وبين ٩ و ٢٠ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.

الاثنين: مستقر معتدل وغائم جزئياً مع تشكل ضباب محلي واحتمال ٣٠-٤٠٪؜ امطار خفيفة محلية. الحرار تتراوح بين ١٥ و ٢٢ درجة ساحلا وبين ٨ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س.ش.