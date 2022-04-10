لبنان

عبدالله: محاربة الفساد هي مهمّة وطنية

Lebanon 24
10-04-2022 | 02:54
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غرد النائب بلال عبد الله عبر "تويتر" قائلاً: "ننتظر أن يكشف التدقيق الجنائي، الذي يطبل ويزمر له البعض شعبوياً، تفاصيل فضيحة بنك المدينة كافة، من استفاد، من سهل، من غطى، ولأي محور تنتمي الأكثرية المستفيدة، وكم تكلف مصرف لبنان لتغطية حسابات المودعين في هذا البنك. محاربة الفساد هي مهمة وطنية، وليست ملفات انتقائية".
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