لبنان

3 جرحى في حادث انقلاب سيارة على طريق عام الكورة

Lebanon 24
10-04-2022 | 03:10
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 جرح 3 أشخاص من بينهم إمرأة مسنة بسبب انزلاق سيارة ليل امس ومن ثم تدهورها وإنقلابها داخل مجرى مياه على طريق عام الكورة بالقرب من أفران لبنان الاخضر. وحضرت عناصر من فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان، وعملت على إسعافهم ونقلهم الى المستشفى للمعالجة.
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