أكياس من السكر الفاسد في منطقة لبنانية.. هكذا تم كشفها!

دهمت القوى الأمنية مستودعاً في المنية استخدم لتخزين كميّة كبيرة من مادة السكر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

ووفقاً للمصادر، فقد اكتشفت العناصر الأمنية وجود كمية من السكر الفاسد والذي يعتبر غير صالح للاستعمال.