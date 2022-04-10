باسيل "لن يواجه" هذا الطرف

لاحظ مراقبون أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لم يعمد في خطابه يوم أمس من الفوروم دي - بيروت إلى تسديد رسائل صدامية مع طرف أساسي ضمن الشارع المسيحي، وهو "تيار المردة".

وأشارت المصادر السياسية إلى أن معركة باسيل ليست مع "المردة" بقدر ما هي مع "القوات اللبنانية" حتى وإن كان رئيس "المردة" سليمان فرنجية هو المنافس الأول لباسيل على منصب رئاسة الجمهورية في ما بعد.

وأوضحت المصادر أنّه وعلى الرغم من أنه لا يوجد أي تحالفٍ من قريب أو بعيد بين فرنجية وباسيل، إلا أن الأخير سيكون بمنأى عن أي مواجهة أو صدام مع الأول، في حين أنّ المعركة ستكون موجهة من الطرفين باتجاه "القوات اللبنانية".