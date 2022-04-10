سكاف: عم يحملوا غصون الادعاءات الكاذبة واصطناع الانجازات

شعارات انتخابية بتغطي ع سعف النخيل وغصون السلام الي دخل فيها يسوع على اورشليم حامل المحبة.
وين نحنا من خطاك، عم يحملوا غصون الادعاءات الكاذبة واصطناع الانجازات.
شعارات ع بواب اسبوع الآلام عاملة زياّح انتخابي اكثر إيلاماً لشعب بيحلم بيسوع"الذي هو نفسه الطريق" #شعنينة_مباركة
— Myriam Skaff (@MyriamSkaff) April 10, 2022
شعارات انتخابية بتغطي ع سعف النخيل وغصون السلام الي دخل فيها يسوع على اورشليم حامل المحبة.
وين نحنا من خطاك، عم يحملوا غصون الادعاءات الكاذبة واصطناع الانجازات.
شعارات ع بواب اسبوع الآلام عاملة زياّح انتخابي اكثر إيلاماً لشعب بيحلم بيسوع"الذي هو نفسه الطريق" #شعنينة_مباركة