سكاف: عم يحملوا غصون الادعاءات الكاذبة واصطناع الانجازات

غرّدت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف عبر "تويتر" قائلة:

"شعارات انتخابية بتغطي ع سعف النخيل وغصون السلام الي دخل فيها يسوع على اورشليم حامل المحبة.وين نحنا من خطاك، عم يحملوا غصون الادعاءات الكاذبة واصطناع الانجازات.شعارات ع بواب اسبوع الآلام عاملة زياّح انتخابي اكثر إيلاماً لشعب بيحلم بيسوع "الذي هو نفسه الطريق"."