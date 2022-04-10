تغريدة قويّة من جميل السيد.. ماذا قال؟

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر قائلاً:

"اذا كنت مزعوج من زعران الدولةوضاقِت الدنيا فيكوصرت تنقّ ولو يا الله خلّصنا منهم!وبما أنّ الله وحده بيقرر مين بياخد قبل مين،ويمكن مؤجّل الأزعر لأسباب ما بتعرفها،لكنإذا شافك آدمي ومش عم تقدر تتحمّل،يمكن يرحمك وياخدك قبل الأزعر!ونصيحتي:وقِّف نق على الله،وما تنتخب الزعران.."