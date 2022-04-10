لبنان

تغريدة قويّة من جميل السيد.. ماذا قال؟

Lebanon 24
10-04-2022 | 06:13
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غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر قائلاً: 
"اذا كنت مزعوج من زعران الدولة
وضاقِت الدنيا فيك
وصرت تنقّ ولو يا الله خلّصنا منهم!
وبما أنّ الله وحده بيقرر مين بياخد قبل مين،
ويمكن مؤجّل الأزعر لأسباب ما بتعرفها،
لكن
إذا شافك آدمي ومش عم تقدر تتحمّل،
يمكن يرحمك وياخدك قبل الأزعر!
ونصيحتي:
وقِّف نق على الله،
وما تنتخب الزعران.."
 
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