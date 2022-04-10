تغريدة قويّة من جميل السيد.. ماذا قال؟

اذا كنت مزعوج من زعران الدولة
وضاقِت الدنيا فيك
وصرت تنقّ ولو يا الله خلّصنا منهم!
وبما أنّ الله وحده بيقرر مين بياخد قبل مين،
ويمكن مؤجّل الأزعر لأسباب ما بتعرفها،
لكن
إذا شافك آدمي ومش عم تقدر تتحمّل،
يمكن يرحمك وياخدك قبل الأزعر!
ونصيحتي:
وقِّف نق على الله،
وما تنتخب الزعران..
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) April 10, 2022
اذا كنت مزعوج من زعران الدولة
وضاقِت الدنيا فيك
وصرت تنقّ ولو يا الله خلّصنا منهم!
وبما أنّ الله وحده بيقرر مين بياخد قبل مين،
ويمكن مؤجّل الأزعر لأسباب ما بتعرفها،
لكن
إذا شافك آدمي ومش عم تقدر تتحمّل،