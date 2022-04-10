المطران سويف: لبنان بحاجة الى نهج جديد

إحتفل رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف بمناسبة أحد الشعانين بإقامة قداس إلهي في كنيسة ما مارون في طرابلس.



القداس الذي حضره مجموعة من المؤمنين من مختلف رعايا أبرشية طرابلس المارونية، تخلله "زياح الشعانين" حيث طاف المؤمنون في بعض شوارع المدينة مرتلين "هوشعنا".

وبعد تلاوة الانجيل المقدس توجه سويف إلى المؤمنين بالمعادية، وألقى عظة قال فيها: "صلاتنا بهذه الشعانين هي بألا نفقد الرجاء. هوشعنا هي إيماننا وصراخنا ونداؤنا الى الله ونحو كلّ إنسان. إنّها: هوشعنا المواطنة في لبنان يحتاج الى نهج جديد وفكرٍ جديد مبني على التضامن بين الناس واحترام حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين.. هوشعنا العيش اللائق والكريم.. هوشعنا الوعي لدى المواطنين والمواطنات وحسن التمييز وأخذ العِبَر.. هوشعنا الإنماء والعدالة.. هوشعنا الأطفال المحرومين من التربية والدواء والإستشفاء.. هوشعنا لأحلام الشباب المقهور الذي له الحقّ أن يبقى في الوطن ويكونَ نبضَه الحيّ في الشعانين".

وأضاف: "نتضرّع مع الأطفال والشباب والعائلات وكل شرائح مجتمعنا حاملين سُعُف النخل وأغصان الزيتون، علامات السلام، حتّى يملك الربّ على قلوبنا ووطننا فيبقى واحة لقاء الحضارات والثقافات والأديان.

فليكن صراخ الهوشعنا، صلاةً عميقةً ترتفع لأجل لبنان واللّبنانيّين جميعاً حتّى نعبر في هذا الفصح نحو الحالة الجديدة والمنطق الجديد والفكر الجديد والأداء المتجدّد الذي يحرّر الوطن من كلّ أنواع العبوديّة فينعم بالحريّة والسلام. آمين".