لبنان

وزير خارجية الكويت اتصل بميقاتي: دول الخليج تتطلع إلى استقرار لبنان

Lebanon 24
10-04-2022 | 07:02
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تلقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالاً من وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، جرى في خلاله عرض الاوضاع اللبنانية والعلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي، في ضوء التطورات الايجابية التي سجلت أخيراً.
وخلال الاتصال، قال وزير خارجية الكويت إن "دول الخليج  تتطلع إلى استقرار لبنان الشقيق الحبيب وأمنه واستعادة عافيته". 
وشدد على إن "الروابط التي تجمع الكويت ولبنان بشكل خاص هي روابط متينة جداً تزداد رسوخاً مع الايام"، مؤكداً أن "الكويت لن تدخر اي جهد لدعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد".
وقال إن "عزم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على استعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية عافيتها ومثابرته على تبديد ما اعتراها من شوائب هو أمر مقدّر ويعبّر عن ايمان وطيد بعمق لبنان العربي".
أما رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي فجدد شكر الكويت، أميراً وحكومة على وقوفها الدائم الى جانب لبنان، ومساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية الى صفائها وحيويتها".
وقال إن "هذه الجهود يقدرها جميع اللبنانيين، وهي ستبقى على الدوام محطة مضيئة في تاريخ علاقات لبنان والكويت".
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