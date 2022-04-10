لبنان

هل ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-04-2022 | 07:35
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علم "لبنان24" أن جلسة عادية لمجلس الوزراء سوف تعقد الخميس المقبل، لكن لم يتحدد بعد ما اذا كانت ستعقد في القصر الجمهوري او السراي الكبير، وفي أي ساعة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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