20
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
18
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هل ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-04-2022
|
07:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
علم
"لبنان24"
أن جلسة عادية لمجلس الوزراء سوف تعقد الخميس المقبل، لكن لم يتحدد بعد ما اذا كانت ستعقد في القصر الجمهوري او السراي الكبير، وفي أي ساعة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية الكويت اتصل بميقاتي: دول الخليج تتطلع إلى استقرار لبنان
Lebanon 24
وزير خارجية الكويت اتصل بميقاتي: دول الخليج تتطلع إلى استقرار لبنان
10/04/2022 20:03:43
10/04/2022 20:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
العلاقات اللبنانية - الخليجية تستعيد عافيتها والبخاري يثمن جهود ميقاتي لحماية لبنان
Lebanon 24
العلاقات اللبنانية - الخليجية تستعيد عافيتها والبخاري يثمن جهود ميقاتي لحماية لبنان
10/04/2022 20:03:43
10/04/2022 20:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يثمن قرار السعودية عودة سفيرها إلى لبنان: نفخر بانتمائنا العربي
Lebanon 24
ميقاتي يثمن قرار السعودية عودة سفيرها إلى لبنان: نفخر بانتمائنا العربي
10/04/2022 20:03:43
10/04/2022 20:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: الاصلاحات هي لمصلحة لبنان ونريد أن تكون مطبقة بالكامل
Lebanon 24
ميقاتي: الاصلاحات هي لمصلحة لبنان ونريد أن تكون مطبقة بالكامل
10/04/2022 20:03:43
10/04/2022 20:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
لبنان
ميقاتي
تابع
الأكثر قراءة
فرنجية يكشف تفاصيل لقائه مع باسيل برعاية نصرالله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
فرنجية يكشف تفاصيل لقائه مع باسيل برعاية نصرالله.. ماذا قال؟
14:10 | 2022-04-09
09/04/2022 02:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توفّر عليكم الأموال.. سلعة بـ"الدولار" مطلوبة بقوّة في لبنان!
Lebanon 24
توفّر عليكم الأموال.. سلعة بـ"الدولار" مطلوبة بقوّة في لبنان!
13:19 | 2022-04-09
09/04/2022 01:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
02:00 | 2022-04-10
10/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنظار نحو هذا المطران
Lebanon 24
الأنظار نحو هذا المطران
01:15 | 2022-04-10
10/04/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كما في لبنان كذلك في السويد
Lebanon 24
كما في لبنان كذلك في السويد
03:30 | 2022-04-10
10/04/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
11:11 | 2022-04-10
الرئيس ميقاتي التقى السفير الكويتي.. وهذا ما تم بحثه
11:27 | 2022-04-10
فوضى وتكسير.. اليكم ما جرى في "ديربي بيروت"
13:01 | 2022-04-10
اطلاق نار في الهواء.. هذا ما جرى في طرابلس
12:24 | 2022-04-10
اشكال وتضارب في مطعم في جونيه.. اليكم ما جرى (فيديو)
12:22 | 2022-04-10
اشكال في طرابلس.. والجيش يتدخل
12:13 | 2022-04-10
الافطار الأول بعد عودته الى لبنان.. من هو ضيف السفير السعودي؟ (صور)
فيديو
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
10:52 | 2022-04-09
10/04/2022 20:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
10/04/2022 20:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
10/04/2022 20:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact