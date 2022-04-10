سفير خليجي جديد سيصل الى لبنان.. من هو؟

من المقرر أن يصل الى لبنان غداً سفير قطر الجديد ابراهيم عبد العزيز السهلاوي لتسلم مهامه خلفاً للسفير المنتهية ولايته محمد حسن جابر الجابر.

وسيصل السفير الجديد الى بيروت قبل الظهر.