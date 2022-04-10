لبنان

سفير خليجي جديد سيصل الى لبنان.. من هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-04-2022 | 07:48
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من المقرر أن يصل الى لبنان غداً سفير قطر الجديد ابراهيم عبد العزيز السهلاوي لتسلم مهامه خلفاً للسفير المنتهية ولايته محمد حسن جابر الجابر.
وسيصل السفير الجديد الى بيروت قبل الظهر.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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