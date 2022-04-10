20
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
18
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
قبيسي: البعض لا يريد تقوية الجيش ولا سلاح المقاومة
Lebanon 24
10-04-2022
|
08:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى النائب هاني قبيسي، أن "البعض في بلدنا لا يريد تقوية الجيش ولا سلاح المقاومة بل يريد لغة طائفية مذهبية يكرسونها هذه الايام بخطابات رنانة يستخدمونها في الاستحقاق النيابي".
كلام قبيسي جاء خلال إلقائه كلمة حركة "امل" في حفل تأبيني في حسينية بلدة الكفور وقال: "للأسف في بلدنا ما زال هناك من يكنون العداء للمقاومة وسلاحها وشرعيتها ويبنون عملهم السياسي وانتماءهم على قاعدة سحب سلاح المقاومة ليبقى لبنان مهزوما ضعيفا مستكينا، فنحن دعونا سابقا الى دعم الجيش اللبناني، وقلنا فلنشتر له اسلحة متطورة لكي يحمي الوطن لكن البعض في بلدنا لا يريدون تقوية الجيش ولا يريدون سلاح المقاومة بل يريدون لغة طائفية مذهبية يكرسونها هذه الايام بخطابات رنانة يستخدمونها في الاستحقاق النيابي لكي يتغنوا بمعارضتهم للمقاومة، نقول لهؤلاء عليكم ان تخجلوا من انفسكم ومن خطاباتكم، فلبنان محاصر ومعاقب، وكل مواطن لبناني يئن ويرزح تحت كاهل صعوبة العيش نتيجة عقوباتهم وبعض الفوضى الداخلية والسياسة والفساد والمحاصصة، الخطر الاساس الذي يهدد بلدنا هو حصار خارجي وتآمر داخلي من مصارف سرقت اموال الناس ويقول بعض الساسة لا حاجة لنا في لبنان للمقاومة، يريدون السير في ركب من طبع وخضع واستسلم".
وختم قبيسي: "نحن اليوم أمام استحقاق عنوانه اسرائيل حرة طليقة عربيا ولبنان محاصر، فهناك من يساهم بأموالهم على المستوى الغربي وغير الغربي بزرع الخلاف والشقاق بين اللبنانيين، أكان على مستوى تأييد المقاومة او تركيبة الدولة وطائفيتها وانهيار اقتصادها، كلهم يتآمرون على الوطن حتى يستسلم، نحن من موقعنا الى جانب أهلنا ومقاومينا من كل الاحزاب الوطنية نريد المحافظة على واقعنا أن يبقى هذا المجتمع المقاوم الذي قدم الشهداء بعيدا عن كل الشبهات لانه في الداخل اللبناني يستغل المواطن وفقره وعوزه على كل المستويات المعيشية والخدماتية".
تابع
الأكثر قراءة
فرنجية يكشف تفاصيل لقائه مع باسيل برعاية نصرالله.. ماذا قال؟
Lebanon 24
فرنجية يكشف تفاصيل لقائه مع باسيل برعاية نصرالله.. ماذا قال؟
14:10 | 2022-04-09
09/04/2022 02:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توفّر عليكم الأموال.. سلعة بـ"الدولار" مطلوبة بقوّة في لبنان!
Lebanon 24
توفّر عليكم الأموال.. سلعة بـ"الدولار" مطلوبة بقوّة في لبنان!
13:19 | 2022-04-09
09/04/2022 01:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مرشحة للانتخابات على لائحة "التيار الوطني".. والجمهور: "يي طلعتي عونية"! (فيديو)
02:00 | 2022-04-10
10/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنظار نحو هذا المطران
Lebanon 24
الأنظار نحو هذا المطران
01:15 | 2022-04-10
10/04/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كما في لبنان كذلك في السويد
Lebanon 24
كما في لبنان كذلك في السويد
03:30 | 2022-04-10
10/04/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:11 | 2022-04-10
الرئيس ميقاتي التقى السفير الكويتي.. وهذا ما تم بحثه
11:27 | 2022-04-10
فوضى وتكسير.. اليكم ما جرى في "ديربي بيروت"
13:01 | 2022-04-10
اطلاق نار في الهواء.. هذا ما جرى في طرابلس
12:24 | 2022-04-10
اشكال وتضارب في مطعم في جونيه.. اليكم ما جرى (فيديو)
12:22 | 2022-04-10
اشكال في طرابلس.. والجيش يتدخل
12:13 | 2022-04-10
الافطار الأول بعد عودته الى لبنان.. من هو ضيف السفير السعودي؟ (صور)
فيديو
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
10:52 | 2022-04-09
10/04/2022 20:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
10/04/2022 20:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
10/04/2022 20:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact