لبنان

مجهول الهوية من ذوي الاحتياجات الخاصة عثر عليه في الكورة.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
10-04-2022 | 08:37
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورة مفقود في العقد الرابع من العمر، عثر عليه بتاريخ 9/4/2022 في بلدة بطرام/الكورة، وليس بحوزته أي مستند يُعرّف عنه، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من صعوبة في النطق.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين يعرفون عنه شيئاً أو عن ذويه، إبلاغهم ضرورة الحضور إلى فصيلة أميون في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم: 651273/06 لإجراء اللازم.
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