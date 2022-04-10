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لبنان
في الجنوب.. كابلات تابعة لبئر مياه تتعرض للسرقة
Lebanon 24
10-04-2022
|
09:43
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في جديد التعديات على المرافق العامة، تعرض البئر الذي يعزز امدادات المياه لمشروع ري القاسمية لسرقة الكابل الموصول بمضخة البئر في الحنية.
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المرافق العامة
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