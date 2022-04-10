لبنان

في الجنوب.. كابلات تابعة لبئر مياه تتعرض للسرقة

Lebanon 24
10-04-2022 | 09:43
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في جديد التعديات على المرافق العامة، تعرض البئر الذي يعزز امدادات المياه لمشروع ري القاسمية لسرقة الكابل الموصول بمضخة البئر في الحنية. 
 
 
 
 
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المرافق العامة

القاسمية

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