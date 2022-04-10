احتفالٌ بأحد الشعانين بكنائس صور وصيدا وإقليم الخروب



احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بأحد الشعانين في كنائس وكاتدرائيات مدينة صور. ففي كنيسة سيدة البحار، ترأس راعي ابرشية صور وتوابعها للموارنة المطران شربل عبدالله القداس الاحتفالي عاونه المطران شكرالله نبيل الحاج والأب يعقوب صعب، في حضور النائبة عناية عز الدين وحشد من المؤمنين.

عبدالله



وبعد الانجيل المقدس والذبيحة الالهية، ألقى المطران عبد الله عظة تناول فيها معاني أحد الشعانين ودخول السيد المسيح إلى أورشليم بتهليل المؤمنين، مشددا على "المحبة والتسامح بين البشر"، آملا ان "يسود الإستقرار والطمأنينة ربوع الوطن لبنان". وبعد الانجيل المقدس والذبيحة الالهية، ألقى المطران عبد الله عظة تناول فيها معاني أحد الشعانين ودخول السيد المسيح إلى أورشليم بتهليل المؤمنين، مشددا على "المحبة والتسامح بين البشر"، آملا ان "يسود الإستقرار والطمأنينة ربوع الوطن لبنان".

وأضاف ان "لبنان يحتاج إلى قيامة بعد أن سار الشعب اللبناني على درب الجلجلة ودفع الوطن والشعب الكثير من الآلام والخسائر الإقتصادية والمادية".



وفي كاتدرائية القديس توما الرسول للروم الملكيين الكاثوليك في صور، ترأس الايكونيموس بشارة كتورة القداس الاحتفالي عاونه عدد من الآباء في حضور النائبة عناية عز الدين وحشد من أبناء الرعية.



وبعد الإنجيل المقدس والذبيحة الإلهية، ألقى كتورة عظة أشار فيها إلى "معاني يومي السبت والأحد قيام العازر من بين الأموات ودخول المسيح إلى أورشليم بتهليل". وأضاف: "ما أحوجنا اليوم في لبنان إلى فرح البهجة التي تتم بعودة الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية إلى الاستقرار وعودة الأمن والسلام إلى ربوع وطننا، وبذلك تتم فرحة القيامة".

صيدا

واحتفلت عاصمة الجنوب صيدا بأحد الشعانين لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، حيث ترأس راعي ابرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار قداس الشعانين في كاتدرائية مار الياس الحي في صيدا، عاونه النائب العام الخورأسقف مارون كيوان والشدياق عبدلله بو عيد.

وجرت المراسم الاحتفالية في حضور حشد من أبناء الابرشية، الذين تزينت ايادي أطفالهم بأغصان الزيتون والشموع، وسط تمنيات المطران العمار للمحتفلين بأن "يعيد الله هذه الأعياد على الجميع بالصحة والبركة وراحة البال" .





إقليم الخروب