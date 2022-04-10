لبنان

إجراءاتٌ أمنية "من نوع آخر" في منطقة بالشوف.. ماذا يجري؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-04-2022 | 10:29
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عمدت القوى الأمنيّة مؤخراً إلى منع المواطنين من اصطياد العصافير في منطقة الرميلة - ساحل الشوف.
ووفقاً للمصادر، فإنّ هذه الإجراءات جاءت بعد قيام الكثير من المواطنين بنصب شباكٍ لاصطياد العصافير في المحلة، الأمر الذي أثار امتعاض الأهالي.
مع هذا، فقد أوضحت المصادر أنّ سكان الرميلة تقدموا بشكاوى أيضاً بشأن إطلاق النار من بنادق الصيد، نظراً لما يشكله ذلك من مخاطر على البيئة والسكان.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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