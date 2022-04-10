معطيات مُقلقة تُكشف.. هذا ما قاله برنامج الأغذية العالمي عن لبنان

قال مدير وممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الواردات إن "معدل انعدام الأمن الغذائي إلى ارتفاع"، وقال: "نحنُ نقدّم مساعدات مالية وحصصاً غذائية للبنانيين وهي بصدد الزيادة".

وفي حديث عبر قناة الـ"MTV"، أوضح الواردات أنّ " نسبة القمح التي تصل الى لبنان من أوكرانيا هي 85%"، مشيراً إلى أن "هناك بحث عن بديل لمصدر القمح"، وقال: "المشكلة الأساسية أنه لا يوجد احتياطي للقمح في لبنان ولا معطيات لدي عن موعد وصول القمح من المصادر الجديدة".