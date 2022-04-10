لبنان

معطيات مُقلقة تُكشف.. هذا ما قاله برنامج الأغذية العالمي عن لبنان

Lebanon 24
10-04-2022 | 10:47
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قال مدير وممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الواردات إن "معدل انعدام الأمن الغذائي إلى ارتفاع"، وقال: "نحنُ نقدّم مساعدات مالية وحصصاً غذائية للبنانيين وهي بصدد الزيادة".
وفي حديث عبر قناة الـ"MTV"، أوضح الواردات أنّ "نسبة القمح التي تصل الى لبنان من أوكرانيا هي 85%"، مشيراً إلى أن "هناك بحث عن بديل لمصدر القمح"، وقال: "المشكلة الأساسية أنه لا يوجد احتياطي للقمح في لبنان ولا معطيات لدي عن موعد وصول القمح من المصادر الجديدة".
 
 
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