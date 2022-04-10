الحزن يلف التبانة.. مواطنون يرفعون صورة للطفل محمد "ضحية السلاح المتفلت"

وسط أجواء من الحزن، رُفعت في منطقة باب التبانة - طرابلس، لافتات كُتب عليها "الطفل محمد السيد شهيد السلاح المتفلت".

وكان الطفل السيد توفي قبل أيام قليلة إثر اشكال مسلح وقع بين عائلتين في المنطقة نفسها.