لبنان

الحزن يلف التبانة.. مواطنون يرفعون صورة للطفل محمد "ضحية السلاح المتفلت"

Lebanon 24
10-04-2022 | 10:46
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وسط أجواء من الحزن، رُفعت في منطقة باب التبانة - طرابلس، لافتات كُتب عليها "الطفل محمد السيد شهيد السلاح المتفلت".
 
وكان الطفل السيد توفي قبل أيام قليلة إثر اشكال مسلح وقع بين عائلتين في المنطقة نفسها. 
 
 
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التبانة

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