الرئيس ميقاتي التقى السفير الكويتي.. وهذا ما تم بحثه

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سفير دولة الكويت عبد العال القناعي، في دارته اليوم ، وجرى عرض العلاقات اللبنانية- الكويتية والعلاقات اللبنانية- الخليجية.