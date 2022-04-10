لبنان

الرئيس ميقاتي التقى السفير الكويتي.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
10-04-2022 | 11:11
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي  سفير دولة الكويت عبد العال القناعي، في دارته اليوم ، وجرى عرض العلاقات اللبنانية- الكويتية والعلاقات اللبنانية- الخليجية.
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نجيب ميقاتي

الكويت

لبنان

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