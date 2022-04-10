الافطار الأول بعد عودته الى لبنان.. من هو ضيف السفير السعودي؟ (صور)

التقى السفير السعودي وليد البخاري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في منزله، تلبية لدعوة الى مأدبة الافطار الاولى بعد عودته الى لبنان.



وقال دريان في حديث عبر "الجديد": "كلنا نحافظ على العلاقة الطيبة مع الدول العربية والسعودية بشكل خاص وبفضل جهود بخاري أعتقد أننا لن نمر بأزمة ثانية".

المفتي دريان تمنى بعد اللقاء "بقاء العلاقات اللبنانية العربية في أعلى مستوى".وقال دريان في حديث عبر "الجديد": "كلنا نحافظ على العلاقة الطيبة مع الدول العربية والسعودية بشكل خاص وبفضل جهود بخاري أعتقد أننا لن نمر بأزمة ثانية".