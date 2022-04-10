اشكال في طرابلس.. والجيش يتدخل

وقع اشكال كبير بين مجموعة من الاشخاص في محلة الزاهرية - طرابلس بالقرب من افران المير.وعلى الفور حضرت وحدات من الجيش وعملت على تطويقه من دون تسجيل اصابات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".