لبنان

اشكال في طرابلس.. والجيش يتدخل

Lebanon 24
10-04-2022 | 12:22
A-
A+
Doc-P-940882-637852154153915008.jpg
Doc-P-940882-637852154153915008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع اشكال كبير بين مجموعة من الاشخاص في محلة الزاهرية - طرابلس بالقرب من افران المير.
وعلى الفور حضرت وحدات من الجيش وعملت على تطويقه من  دون تسجيل اصابات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
 
مواضيع ذات صلة
اشكالٌ جديد في طرابلس والجيش يتدخّل.. إليكم تفاصيل ما حصل
lebanon 24
11/04/2022 00:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف أحد مطلقي النار خلال اشكال طرابلس قبل يومين... هذا ما ضُبط معه (صور)
lebanon 24
11/04/2022 00:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق طيران مروحي تابع للقوات الجوية في الجيش على علو متوسط فوق سماء مدينة طرابلس
lebanon 24
11/04/2022 00:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس لم تعرف الهدوء ليل أمس... إطلاق نار وجرحى واشكالات!
lebanon 24
11/04/2022 00:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

طرابلس

اشكال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2022-04-10
16:55 | 2022-04-10
16:36 | 2022-04-10
16:15 | 2022-04-10
15:54 | 2022-04-10
15:47 | 2022-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website