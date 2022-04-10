لبنان

اطلاق نار في الهواء.. هذا ما جرى في طرابلس

Lebanon 24
10-04-2022 | 13:01
A-
A+
Doc-P-940886-637852177319238138.jpg
Doc-P-940886-637852177319238138.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تطور اشكال في محلة شارع المطران في طرابلس بين شخصين على خلفية تصادم بين سيارة ودارجة نارية الى إطلاق للنار في الهواء في محاولة لفض الاشكال دون تسجيل اصابات.
مواضيع ذات صلة
اشكال عند الحدود اللبنانية السورية واطلاق نار... ما القصة؟
lebanon 24
11/04/2022 00:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
اشكال وتضارب في مطعم في جونيه.. اليكم ما جرى (فيديو)
lebanon 24
11/04/2022 00:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
اشكال في طرابلس.. والجيش يتدخل
lebanon 24
11/04/2022 00:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من زيادة الاشكالات المسلحة ومصدر أمني يطمئن
lebanon 24
11/04/2022 00:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24

اطلاق نار

اشكال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2022-04-10
16:55 | 2022-04-10
16:36 | 2022-04-10
16:15 | 2022-04-10
15:54 | 2022-04-10
15:47 | 2022-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website