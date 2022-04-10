البخاري التقى المنسِّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري اليوم في مقر إقامته في اليرزة وكيل الأمين العام المنسِّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانَّا فرونتسكا.



وأعلنت السفارة السعودية في لبنان عبر "تويتر" أنه جرى خلال اللقاء البحث في مجمل التطورات السياسية وسبل التنسيق والتعاون المشترك.