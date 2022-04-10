هيئة التشريع والاستشارات تصدر توصياتها.. هذا ما طلبته

أوصت هيئة التشريع والاستشارات بعدم صلاحية مجلس الوزراء إبرام عقد الاستقراض من مصرف لبنان، في ما خص موضوع استيراد القمح، وأوصت باحالته على مجلس النواب، بحسب ما أشارت قناة الـMTV.