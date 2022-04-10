لبنان

هيئة التشريع والاستشارات تصدر توصياتها.. هذا ما طلبته

Lebanon 24
10-04-2022 | 14:28
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أوصت هيئة التشريع والاستشارات بعدم صلاحية مجلس الوزراء إبرام عقد الاستقراض من مصرف لبنان، في ما خص موضوع استيراد القمح، وأوصت باحالته على مجلس النواب، بحسب ما أشارت قناة الـMTV.
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القمح

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