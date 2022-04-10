تعرض لحادث سير... الشاب محمد توقف قلبه ورحل!

توفي الشاب محمد ايهاب فهمي عبدالله، ابن بلدة مزبود، مساء اليوم في المستشفى، حيث كان يخضع للمعاينة المركزة، وهو بحال الخطر الشديد، إثر تعرضه لحادث سير على طريق الشميس - شحيم، منذ ايام، بينما كان يقود دراجة نارية تعرضت للانزلاق والإنقلاب ما تسبب بإصابته بصدمة بليغة في الرأس، فنقل الى المستشفى وهو بحال الخطر من دون أن تنجح الإسعافات في إنقاذه.