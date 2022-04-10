لبنان

تعرض لحادث سير... الشاب محمد توقف قلبه ورحل!

Lebanon 24
10-04-2022 | 14:44
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توفي الشاب محمد ايهاب فهمي عبدالله، ابن بلدة مزبود، مساء اليوم في المستشفى، حيث كان يخضع للمعاينة المركزة، وهو بحال الخطر الشديد، إثر تعرضه لحادث سير على طريق الشميس - شحيم، منذ ايام، بينما كان يقود دراجة نارية تعرضت للانزلاق والإنقلاب ما تسبب بإصابته بصدمة بليغة في الرأس، فنقل الى المستشفى وهو بحال الخطر من دون أن تنجح الإسعافات في إنقاذه.
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