لبنان

المخزون لا يغطي سوى 25% من الحاجة.. غداً آخر يوم لتوزيع الخبز

Lebanon 24
10-04-2022 | 15:29
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أشارت معلومات لقناة الـMTV الى ان الطحين المتوافر لدى الافران لا يغطي سوى ٢٥ في المئة من حاجة السوق المحلي وبالتالي الاثنين آخر يوم توزيع خبز في الافران.
وكانت هيئة التشريع والاستشارات أوصت بعدم صلاحية مجلس الوزراء إبرام عقد الاستقراض من مصرف لبنان، في موضوع استيراد الطحين، وأوصت باحالته على مجلس النواب.
 
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