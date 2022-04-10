لبنان

الجيش يعيد فتح أوتوستراد خلدة

Lebanon 24
10-04-2022 | 15:34
A-
A+
Doc-P-940916-637852273999257282.jpg
Doc-P-940916-637852273999257282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعادت قوة من الجيش فتح اوتوستراد خلدة في الاتجاهين بعدما كان قطع لبعض الوقت من قبل مجموعة من الشبان للمطالبة باطلاق موقوفي احداث خلدة. وقد تسبب قطع الطريق بزحمة سير خانقة بدأت تخف تدريجا.
مواضيع ذات صلة
قطع السير لفترة وجيزة على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت وتم فتحها حاليا" والسير الى تحسن تدريجي (التحكم المروري)
lebanon 24
11/04/2022 04:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. أرسلان يُطلق لائحة "الجبل" الانتخابية من خلدة
lebanon 24
11/04/2022 04:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"يوم اليتيم"..مشاهير حرموا من والديهم وحققوا نجاحات خلدت أسماءهم
lebanon 24
11/04/2022 04:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تصادم بين 3 مركبات بعد جسر خلدة باتجاه انفاق المطار سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
lebanon 24
11/04/2022 04:43:18 Lebanon 24 Lebanon 24

خلدة

احتجاجات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:16 | 2022-04-10
18:08 | 2022-04-10
18:03 | 2022-04-10
17:59 | 2022-04-10
17:50 | 2022-04-10
17:30 | 2022-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website