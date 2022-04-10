الجيش يعيد فتح أوتوستراد خلدة

أعادت قوة من الجيش فتح اوتوستراد خلدة في الاتجاهين بعدما كان قطع لبعض الوقت من قبل مجموعة من الشبان للمطالبة باطلاق موقوفي احداث خلدة. وقد تسبب قطع الطريق بزحمة سير خانقة بدأت تخف تدريجا.