سقط من على شرفة المنزل.. ومصيره كان مأساوياً

توفي الشاب بلال خليل، 39 عاما، جراء تعرضه لحادثة سقوط عن شرفة منزله في الطابق الثاني في بلدة نمرين ـ الضنية. وقد جرى نقله إثر الحادث إلى المستشفى وهو بحالة صحية حرجة، ما لبث بعدها أن فارق الحياة متأثرا بجراحه.