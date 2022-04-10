لبنان

سقط من على شرفة المنزل.. ومصيره كان مأساوياً

Lebanon 24
10-04-2022 | 15:43
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توفي  الشاب بلال خليل، 39 عاما، جراء تعرضه لحادثة سقوط عن شرفة منزله في الطابق الثاني في بلدة نمرين ـ الضنية. وقد جرى نقله إثر الحادث إلى المستشفى وهو بحالة صحية حرجة، ما لبث بعدها أن فارق الحياة متأثرا بجراحه.
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