لبنان

توقيف 4 اشخاص خلف الجامعة العربية في طرابلس.. ماذا ضبط بحوزتهم؟

Lebanon 24
10-04-2022 | 15:54
A-
A+
Doc-P-940921-637852281598195223.jpg
Doc-P-940921-637852281598195223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في طرابلس سيارة رباعية الدفع خلف الجامعة العربية في الميناء بداخله 3 شبان وفتاة، حيث عثر بحوزتهم على كمية من حبوب المخدرات واكياس من الكبتاغون و الفرواله.
واحيل الموقوفون مع المضبوطات الى الجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:16 | 2022-04-10
18:08 | 2022-04-10
18:03 | 2022-04-10
17:59 | 2022-04-10
17:50 | 2022-04-10
17:30 | 2022-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website