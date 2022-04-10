توقيف 4 اشخاص خلف الجامعة العربية في طرابلس.. ماذا ضبط بحوزتهم؟

اوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في طرابلس سيارة رباعية الدفع خلف الجامعة العربية في الميناء بداخله 3 شبان وفتاة، حيث عثر بحوزتهم على كمية من حبوب المخدرات واكياس من الكبتاغون و الفرواله.واحيل الموقوفون مع المضبوطات الى الجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".